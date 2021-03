La felicità Zeus, il cucciolo di pitbull senza una zampa adottato da Emiliana: «Il suo amore per la vita è contagioso»

I miracoli accadono e spesso li troviamo nelle piccole buone azioni di ogni giorno. Un pensiero espresso anche nei versi di un brano di Tiziano Ferro, “Accetto Miracoli”, che a qualche mese di distanza dall’uscita dell’omonimo album aveva adottato due cani adulti, uno dei quali è tristemente volato in cielo lo scorso agosto, con l’intento di strapparli alla solitudine e donare loro una vita vera fuori dal canile.

Emiliana Mantella, giovane madre che vive nel quadrante Roma Est, ha avuto lo stesso pensiero e senza alcuna esitazione, durante l’emergenza dovuta alla pandemìa, ha deciso di adottare Zeus, un cucciolotto di bull Pitbull lasciato al suo destino perché nato con una malformazione alla zampa.

Una condizione che per molti avrebbe rappresentato un serio problema ma non per Emiliana, alla quale avevano appena ingessato la gamba sinistra a causa di un piccolo incidente sul lavoro e che di quegli occhi abbandonati si è immediatamente innamorata.

“Non appena il mio sguardo ha incrociato quello di Zeus ho capito che il destino ti aspetta davvero al varco, pronto a riservarti delle sorprese straordinarie. Venivo fuori da un periodo difficile, per svariati motivi, e lui lo ha capito. Si è fidato da subito ed abbiamo imparato a familiarizzare giorno dopo giorno superando ogni difficoltà come, ad esempio, quella di riprendere a camminare”.

Per entrambi la passeggiata rappresentava una sfida, ma anche l’opportunità di un reciproco stimolo. Oggi Zeus corre felice al fianco di Emiliana nel Giardino di Dany, il parco situato a Ponte di Nona dedicato alla memoria di Daniele Pacifici che a soli 27 anni ha perso la vita dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile e che amava alla follia i cani. Tra i palazzoni a ridosso dell’autostrada A24 questo cagnolone lo conoscono un po’ tutti, perché Zeus è un concentrato di energia pura. Ogni giorno, velocissimo, afferra al volo il suo frisbee per poi sdraiarsi in modalità coccole con ogni essere umano che gli si avvicina e che lui adora.

