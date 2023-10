Famiglia della sposa versa vino rosso addosso a un'invitata: «Si era vestita con una camicia bianca»

Vestirsi di bianco a un matrimonio? Secondo il galateo, quando si è invitati, sarebbe meglio di no. Una "regola" che molte conoscono e che molte rispettano, per evitare di essere ricordate come "coloro che hanno cercato di rubare la scena alla sposa". Una regola che però non è stata rispettata da una donna inglese, che per questo motivo è stata "punita" con del vino rosso, lanciatole addosso da una damigella.

La storia

L'incredibile storia arriva da Reddit, dove una donna ha raccontato che le è stato versato addosso un bicchiere di vino rosso per "colpa" della camicia bianca da lei indossata al matrimonio del fratello. Nel post la donna spiega di aver deciso di indossare un completo nero per il matrimonio, abbinato ad una camicetta bianca. «Il codice di abbigliamento era “elegante”.

Nonostante ciò, come affermato dalla stessa donna, il giorno delle nozze gli invitati hanno iniziato a scontrarsi con lei. Una situazione spiacevole, precipitata durante la cena, quando si è tolta la giacca: «La famiglia e gli amici della sposa hanno iniziato a essere più ostili nei miei confronti, fino al punto in cui una damigella d’onore mi ha versato addosso del vino rosso. Ero arrabbiata, ma ho fatto finta che fosse un vero errore e non ho detto niente».

Ma il fratello e sua cognata sono stati furiosi con lei a causa del suo outfit, ed hanno anche preteso delle scuse. Moltissimi i commenti su Reddit, dove gli utenti si sono schierati dalla sua parte: «Sembra che il tuo vestito fosse prevalentemente di colore scuro e ovviamente non fosse in alcun modo un abito da sposa o un abito da sposa. Il comportamento di coloro che si sono offesi durante il matrimonio è atroce e disgustoso». Un altro ha aggiunto «Non vedo come la camicetta bianca di un tailleur pantalone abbia “rovinato” il suo matrimonio. Nessuno pensava che tu fossi la sposa e molti uomini indossavano abiti simili».