Usa il suo abito da sposa per andare al matrimonio della gemella: «Non riuscivo a trovare un vestito». Ma la sorella la difende

Continua la saga delle polemiche legate ai matrimoni. A fare insorgere il popolo dei social, questa volta è stata una 27enne americana, criticata per aver indossato il suo abito da sposa al matrimonio della sorella.

La storia

Nonostante secondo il galateo sarebbe meglio non vestirsi di bianco a un matrimonio, alle nozze di Francesca Braun, 27enne della Pennsylvania, tutti gli invitati avevano il "dovere" di usare quel colore. Un matrimonio black and white, diceva il dress code. Ma secondo i social, Anastasia Domanico, sorella gemella della sposa, avrebbe leggermente esagerato. Il motivo? Avrebbe indossato il suo abito da sposa per il grande giorno della sorella.

Anastasia, damigella d'onore della sposa, non riusciva a trovare l'abito perfetto per le nozze. Poi a luglio, Francesca Braun ha avuto un'idea: farle indossare l'abito da sposa che aveva usato per il suo matrimonio, nell'agosto del 2022. Intervistata dall'Insider, Anastasia ha detto che inizialmente pensava che la sorella stesse scherzando. Poi però, quando ha realizzato che la sorella fosse seria, si è emozionata molto. Così, dopo aver portato il vestito dalla sarta, l'abito è stato leggermente modificato, così che sembrasse un po' meno simile a un abito da sposa. Tolto lo strascico, sostituito l'orlo e aggiunto un nastro nero in vita, il vestito era pronto per le "seconde nozze".

Le due sorelle hanno adorato indossare i loro abiti da sposa insieme, sia per l'estetica che per il significato emotivo: «Quella era la nostra unica opportunità di poter indossare entrambi gli abiti da sposa, il che lo ha reso molto emozionante», ha detto Braun.

Le reazioni sui social

Il look del matrimonio è stato postato martedì scorso da Anastasia su TikTok.

Immediata la reazione dei social, con oltre 1 milione di visualizzazioni e un gran numero di commenti negativi. Nel video, infatti, non era specificato che quella di indossare il suo abito da sposa fosse proprio una richiesta della gemella, motivo per il quale molti hanno accusato Anastasia di «odiare la sorella».

«Hai detto che sei al matrimonio di tua sorella con un abito bianco… il tuo abito da sposa? Cosa?», ha detto un utente. Un altro ha invece detto: «Possiamo normalizzare il NON indossare abiti da sposa a un matrimonio?». ​«NO. NO. NO. NO. Questa non è la tua serata. No», ha detto con enfasi un altro.

Le sorelle hanno rivelato all'Insider di non avere rimpianti per l'abito di Domanico usato per il matrimonio, e sono certe che avrebbero fatto la stessa cosa se invece fosse stata Braun a sposarsi per prima. Le sorelle sperano anche che la loro esperienza possa ispirare altre spose a indossare nuovamente i loro abiti da sposa. «Adoro lo shopping dell'usato, lo shopping vintage, trovare nuovi modi di indossare le cose», ha detto Domanico. «In realtà va bene indossare nuovamente qualcosa». Per Braun e Domanico, stare fianco a fianco in abiti da sposa è stato un sogno diventato realtà.