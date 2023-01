Ucraina, nuovo piano triennale dell'esercito russo: le mosse del generale Shoigu per piegare la resistenza di Kiev

Cambiamenti su larga scala per l'esercito russo. Ci sarà un aumento delle nuove reclute nel periodo 2023 al 2026. «Il Presidente della Federazione Russa ha deciso di aumentare il numero delle forze armate a un milione e mezzo di militari» ha affermato il servizio stampa del ministero della Difesa a seguito di un incontro tenuto dal capo del dipartimento, Sergei Shoigu.

Vertice d'urgenza

Una nuova divisione militare-amministrativa sta avvenendo all'interno del Cremlino. Per vincere la guerra contro l'Ucraina e per programmare il futuro, il ministero della Difesa russa ha riunito tutti i viceministri, i comandanti in capo dei rami delle forze armati e i comandanti dei distretti militari e dei rami militari.

«Shoigu ha prestato particolare attenzione al fatto che tutte le misure dovrebbero essere combinate in un piano globale per aumentare la composizione e la forza delle forze armate russe e sincronizzate con la consegna di armi, attrezzature militari e speciali e materiale secondo l'ordine di difesa dello Stato, la costruzione di infrastrutture per il dispiegamento di truppe e la fornitura di risorse adeguate», si legge nella nota scritta.



Quali sono le novità

Il ministro Shoigu ha anche sottolineato l'importanza di reclutare truppe con militari a contratto, aumentare il numero di campi di addestramento, anche nei nuovi territori della Russia, nonché rivedere i programmi di addestramento in base alle esigenze dell'esercito.



Ricordiamo che la Russia sta conducendo un'operazione militare in Ucraina dal 24 Febbraio. Vladimir Putin ha definito che il suo compito è «la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni». Secondo lui, l'obiettivo finale è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia.