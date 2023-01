Ladri, spacciatori e assassini: come il gruppo Wagner combatte «nel rispetto della legge»

Un'altra tessera è stata aggiunta al complicato puzzle realizzato dal gruppo paramilitare Wagner di cui il leader e recruiter è Yevgeny Prigozhin. Eva Merkacheva, membro del Consiglio presidenziale per i diritti umani della Federazione Russa, ha descritto come i prigionieri russi sono stati reclutati per entarre nel gruppo Wagner: per partecipare alla guerra sono stati rilasciati dal carcere. Ecco cosa è emerso nell'intervista fatta dal canale di informazione russo «Ria Novosti».