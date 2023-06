Enzo Maresca, scomparso a Istanbul il padre del vice di Guardiola. «Era allo stadio per la finale di Champions»

Sono ore di grande apprensione queste per Enzo Maresca, vice-allenatore italiano del Manchester City, fresco vincitore della Champions League. Il papà dell'ex calciatore ieri sera era allo stadio Ataturk di Istanbul per seguire la finale, ma dopo la partita si sono perse le sue tracce. La polizia turca ha avviato le ricerche, ma al momento l'uomo risulta disperso. Maresca, fidato collaboratore di Pep Guardiola, mentre i “citizens” festeggiavano la vittoria contro l'Inter ha cercato di mettersi in contatto con i familiari in Italia.