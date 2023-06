La Juventus fa i complimenti al Manchester City dopo la vittoria, polemiche sui social: «È uno sfottò». Il precedente con la Roma

Un tweet breve ma molto eloquente, quello pubblicato dalla Juventus pochi minuti dopo il triplice fischio della finale di Champions League.

Manchester City vince la Champions League per la prima volta, finisce 1-0 a Istanbul contro l'Inter

La finale di Istanbul ha sancito la prima vittoria nella massima competizione continentale del Manchester City di Pep Guardiola ai danni dell'Inter di Inzaghi, che ha giocato con coraggio contro i campioni d'Inghilterra, sfiorando più volte il pari nella ripresa, ma si è dovuta arrendere al gol di Rodri.

E allora ecco, al triplice fischio di Marciniak, il messaggio della Juventus, pubblicato sul proprio account Instagram: «Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League».

I precedenti

Non è la prima volta che la Juventus si rende protagonista di "complimenti" di questo genere.

Lo scorso 31 maggio, a pochi minuti dalla fine di Roma-Siviglia, il club bianconero ha pubblicato un messaggio praticamente identico a quello dedicato ai nerazzurri: «Complimenti al Siviglia per la vittoria dell'Europa League».

Complimenti al @SevillaFC per la vittoria dell’Europa League — JuventusFC (@juventusfc) May 31, 2023

Pochi giorni fa invece, subito dopo la finale di Conference League, vinta dal West Ham contro la Fiorentina, la Juventus tweettato: «Complimenti al West Ham per la vittoria della Conference League».

Complimenti al @WestHam per la vittoria della Conference League — JuventusFC (@juventusfc) June 7, 2023

Pronta la risposta, a dir poco risentita, del presidente viola Commisso: "Quel tweet non mi è piaciuto affatto, non so chi decide queste cose da loro, io non lo avrei mai fatto, ma si va avanti e si accettano anche queste cose".