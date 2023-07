Domenica 23 Luglio 2023, 23:56 - Ultimo aggiornamento: 24 Luglio, 00:04

La virata a destra della Spagna non c’è stata. O quanto meno è stata meno evidente di quanto dicevano i sondaggi e di quanto speravano nel Partito popolare dove si pensava di potere dare la spallata a Sánchez. Anzi, nelle elezioni spagnole i veri perdenti sono i sondaggisti che avevano previsto una marcata vittoria del Pp, addirittura avevano assegnato la maggioranza assoluta grazie all’alleanza con Vox: sono stati smentiti. Verso sera Feijóo, leader dei popolari, ha chiesto alle altre formazioni, dunque ai Socialisti, l’astensione per consentirgli di governare. Lo scrutinio dei “voti veri” ha mostrato un inatteso testa a testa tra il Partito popolare e il Partito socialista. Il Pp ha 136 seggi (più 47), i Socialisti 122 (più 2), Vox 33 (meno 19) e Sumar 31 (meno 7). Sono avanti i Popolari, ma non certo con il distacco atteso. In termini percentuali: Pp 32,6%, Partito socialista 32, Vox 12,4 e Sumar 12,2. Pedro Sánchez sorprende tutti e invita a rimettere nei cassetti i commenti di chi lo dava per finito. Anzi con Sumar (che riunisce diverse formazioni di sinistra compreso Podemos) e altri partiti, potrebbero ottenere la maggioranza per governare. E non passa inosservato il crollo di Santiago Abascal e della sua formazione di estrema destra che sembra sì essere il terzo partito, ma con una emorragia di consensi. C’è un altro modo, molto semplice, per descrivere cosa è successo: la Spagna è divisa in due.

Alberto Núñez Feijóo era convito di trascinare il Partito popolare verso una larga vittoria. Ma non ha ottenuto il miglior risultato che auspicava in campagna elettorale, vale a dire i numeri per potere governare da solo, senza l’alleanza con la formazione di destra estrema Vox. Non solo: fino a tarda sera è apparsa inavvicinabile anche la maggioranza assoluta dell’alleanza Pp-Vox. Sarebbe una alleanza inedita (a livello nazionale perché nelle comunità autonome è già collaudata). La Spagna continua di fatto a navigare nella instabilità dopo che nel decennio scorso ha visto terminare il bipartitismo. Il numero magico per potere governare è 176 seggi dei 350 della Camera dei deputati. Rispetto al 2019 i Popolari incassano tutti i voti che appartenevano a Ciudadanos, una formazione di centro che dopo une exploit durato pochi anni è sparita, ma ne sottraggono anche a Vox, che di fatto quasi dimezza i deputati, ed è un paradosso perché succede nelle elezioni che avrebbero potuto portare il suo leader, Abascal, al governo. Per molti ieri doveva finire il «sanchismo», dopo cinque anni di governo di Pedro Sànchez, che vantava comunque buoni risultati per l’economia e forse pagava scelte molto forti sulle leggi dedicate ai diritti civili.

Elezioni Spagna, chi è Alberto Nunez Feijòo: il galiziano che vuole la Moncloa

Dopo la sconfitta alle regionali, ha deciso di anticipare le elezioni nazionali, ma se è vero che formalmente esce sconfitto in termini di seggi, è altrettanto vero che il Pp oltre a Vox non ha possibilità di trovare altri alleati, dunque senza maggioranza assoluta della destra, l’ex primo ministro potrebbe sperare di allearsi non solo con Sumar di Yolanda Diaz che ha messo insieme molte formazione di sinistra, ma anche con i vari partiti autonomisti presenti in Parlamento. In sintesi: è chiaro chi ha vinto in Spagna, il Pp, è molto più incerto chi potrà governare il Paese. Interessante anche ciò che succede in Catalogna, dove il Psc (il partito socialista catalano) supera le due formazioni indipendentisti, Junts ed Erc.

NOCHE LARGA

«Una noche larga», una lunga notte. Questa è la frase più ripetuta quando alle 20 in Spagna si chiudono i seggi e diventano pubblici gli ultimi sondaggi. Nella realtà virtuale non ci sono dubbi che il Partito popolare sia il primo partito, con un vantaggio molto consistente rispetto ai Socialisti. Ma c’è una enorme incognita sulla possibilità di formare un governo, visto che i due sondaggi principali, uno commissionato dalla tv pubblica Tve a Sigma Dos e l’altro di Gad3 per Mediaset, non sono univoci. Il primo dice che il Pp, anche con l’inedita alleanza con l’estrema destra di Vox, non supera il numero cruciale di 176 che vale la maggioranza assoluta; il secondo invece vede Pp più Vox ben al di sopra dei 180 seggi e dunque pronti a governare insieme come già succede in alcune comunità autonome. Per cui tutti i commentatori dicono: ci sarà da aspettare, bisognerà vedere i “voti veri”. In termini percentuali i sondaggi danno il Pp sopra il 34 per cento, i Socialisti vicini al 29, mentre c’era un testa a testa per la terza posizione tra Vox e Sumar entrambi attorno all’11 per cento. Mano a mano che dai sondaggi si passa però ai voti veri, lo scenario diventa più promettente per Pedro Sanchez: quello che doveva essere un trionfo per il Pp, si ridimensiona. L’affluenza era stata buona, al 68,2 per cento, due punti in più rispetto al 2019. C’era stata una grande partecipazione al voto postale, mentre molte polemiche ha causato un problema all’alta velocità tra Valencia e Madrid che potrebbe avere impedito a qualcuno di andare a votare. La Spagna sperava di risvegliarsi con delle certezze, si ritrova in una notte di incognite.