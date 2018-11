Midterm, si riduce il vantaggio dei democratici. Trump twitta foto dei suoi supporter

A due giorni dalle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, i democratici mantengono il loro vantaggio nella corsa per la Camera tra gli elettori registrati: secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc News, sono avanti di 7 punti, 50% contro 43%. Una percentuale più bassa rispetto allo scorso mese, quando il margine era di 11 punti, e dimezzata rispetto ad agosto (+14%). Ma quanto basta per conquistare la Camera, anche se il giornale sottolinea che non è automatico trasferire i numeri a livello nazionale nelle competizioni dei singoli collegi. Il voto di martedì porterà al rinnovo di tutti i 435 seggi della Camera dei Rappresentanti, eletti ogni due anni, e di 35 dei 100 componenti del Senato, in carica invece per 6 anni. Si vota anche per 36 governatori su 50 e 46 delle 50 legislature statali, oltre che per centinaia di sindaci.

In campo per le elezioni è tornato anche Barack Obama. Trump è un «bugiardo» che «semina odio e paura», ha detto l'ex presidente. Obama «ha poco seguito e mente», se vince l'onda blu dei democratici «sarà un'onda criminale», è stato il duello presidenziale durante il rush finale per le elezioni. Alla vigilia del voto di martedì, i due leader sfornano comizi quotidiani accusandosi a distanza anche negli stessi Stati. Non era mai successo nella storia degli Stati Uniti che un presidente trasformasse le elezioni di metà mandato in un referendum su se stesso, né che un ex presidente scendesse così prepotentemente in campagna elettorale a breve distanza dall'ultimo mandato attaccando il suo successore, pur non nominandolo.

«L'America è a un bivio, in queste elezioni sono in gioco i valori del nostro Paese e le conseguenze possono essere

pericolose», continua a martellare dalla Florida alla Georgia Obama, unica voce forte dei dem a livello nazionale dopo che tutti i candidati hanno girato le spalle al vecchio Bill Clinton, in epoca di #Metoo, e il partito è ancora alla ricerca di nuovi leader. «Abbiamo visto ripetuti tentativi di dividerci con una retorica pensata per renderci arrabbiati e timorosi, per sfruttare la nostra storia di divisioni razziali, etniche e religiose, per metterci l'uno contro l'altro e farci credere che l'ordine sarà in qualche modo ripristinato se non ci saranno persone che non sembrano come noi, o che non amano come noi, o che non pregano come noi», ha sottolineato Obama. «Il cambiamento può ancora avvenire, la speranza non è ancora morta», incoraggia l'ex presidente riprendendo due degli iconici slogan delle sue campagne presidenziali, "Change" (cambiamento) e "Hope" (speranza). E attacca Trump, che «mente e si inventa le cose».

Ma il suo successore ha seguito i comizi di Obama dall'Air Force One («perché non avevo nient'altro da fare») e risponde subito dal West Virginia a Barack H. Obama, sottolineando provocatoriamente l'iniziale del suo secondo nome, Hussein. «È solo una bugia dopo bugia, una promessa mancata dopo l'altra», accusa il presidente, nonostante il Washington Post gli rimproveri col suo Fact checker di aver totalizzato finora 6420 menzogne, di cui ben 1419 nelle sette settimane prima delle elezioni di Midterm, con una media di 30 al giorno. Il tycoon attacca sfacciatamente il suo predecessore anche sui rapporti con i media, nonostante lui stesso continui a chiamarli «nemici del popolo».

«L'ho sentito parlare oggi della libertà di stampa ma nessuno è stato peggio di Obama per la stampa. Ha usato addirittura il dipartimento di giustizia per perseguire i reporter, ve lo ricordate?», ha detto Trump. «Ma ora parla di come io devo essere carino con le fake news. No, grazie», ha aggiunto Trump, che poco prima aveva accusato i reporter di «creare violenza» con le loro domande.

Il presidente, ieri in Montana e nuovamente in Florida, continua a cavalcare la buona salute dell'economia e la crociata contro l'immigrazione. La sua campagna non ha esitato a diffondere un video definito da molti razzista, che invita a fermare l'invasione della carovana di migranti verso gli Usa fomentando la paura con le immagini di Luis Bracamontes, un clandestino espulso due volte in Messico e condannato a morte per aver ucciso due poliziotti. «Un'onda blu equivale a un'onda criminale, un'onda rossa a occupazione e sicurezza», ammonisce Trump. Il presidente ammette però che i dem potrebbero vincere la Camera e invita a non preoccuparsi: troverò un modo di lavorare con un Congresso diviso e anche con la probabile futura speaker Nancy Pelosi, assicura.

«Formidabili code di gente che vuole esserci, che folla! È un segno della forza repubblicana martedi?», ha twittato oggi Trump postando una foto del suo arrivo a Pensacola, Florida, per un comizio in vista delle elezioni.

Heading to Pensacola, Florida - will be there soon. Amazing lines of people wanting to get in - what a crowd! Is this a sign of Republican Strength on Tuesday? pic.twitter.com/te7RHdAeKA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 novembre 2018

«Almeno tutti ammettono che le mie file e le mie folle sono ben più grandi di quelle di Barack Obama...», aveva scritto in precedenza il presidente americano pubblicando una foto della gente che lo attendeva in Montana, dove è tornato a fare campagna per la quarta volta in vista del voto di Midterm.

