Obama attacca Trump: «Mente e si inventa le cose»

«L'America è a un bivio, la posta in gioco con queste elezioni è altissima, e le conseguenze possono essere pericolose per il Paese»: così Barack Obama, accolto da un'ovazione, a Miami è sceso in campo per lo sprint finale della campagna elettorale per le midterm.

l cambiamento può ancora avvenire, la speranza non è ancora morta»: così Barack Obama ha chiuso il suo comizio a Miami riprendendo due degli iconici slogan delle sue campagne presidenziali, 'Changè e 'Hopè.

Duro attacco dell'ex presidente Barack Obama a Donald Trump. «Mente e si inventa le cose», ha attaccato Obama dalla Florida per lo sprint finale della campagna elettorale. Obama ha accusato Trump dividere il Paese e la sua linea dura sui migranti: «Non ha compassione, questa non è l'America».LEGGI ANCHE Trump colpisce l'Iran e ripristina le sanzioni. L'Ue: «Profondo rammarico»