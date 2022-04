Lunedì 11 Aprile 2022, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13:20

È prima di tutto un enorme bacino di carbone, il Donbass, il quarto più grande d'Europa, con riserve estraibili stimate in oltre 10 miliardi di tonnellate. Nel Donbass si produce il 20% del prodotto interno lordo e circa un quarto del volume delle esportazioni dell'Ucraina. Perché il resto del paese è dominato dall'agricoltura. Inoltre nel Donbass si produce un acciaio speciale per i carri armati delle forze armate russe, e la maggior parte degli elicotteri da combattimento russi volano con motori provenienti da Zaporizhia.

Nel Donbass, la regione orientale dell'Ucraina che confina con la Russia, è cominciata otto anni fa la guerra. La chiamano "guerra a bassa intensità" ma ha comunque mietuto 14mila vittime. Qui i separatisti filorussi hanno portato gli edifici dell'amministrazione sotto il loro controllo e si sono impossessati dei depositi di armi militari e della polizia.

Qui si è rivolta per la prima volta l'attenzione mondiale verso l'Ucraina. Le prime sanzioni alla Russia furono imposte nel 2014, in seguito all’annessione della Crimea e al sostegno dei movimenti separatisti nel Donbass da parte della Russia. L'11 maggio 2014, circa 3 milioni di residenti delle regioni orientali ucraine di Donetsk e Lugansk hanno votato un referendum, organizzato e voluto dai filorussi, per decidere de rimanere parte dell'Ucraina.

Il presidente russo Vladimir Putin lo scorso 22 febbraio 2022 (due giorni prima dell'invasione) ha riconosciuto i due territori separatisti come stati indipendenti. Ha emesso un decreto che riconosce le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, che si trovano proprio nel Donbass.