Coronavirus, ministero Salute della Cina: «Può diventare più forte». Caso sospetto a Vienna

In Cina aumentano le pesanti misure per contenere l'epidemia di coronavirus con il bilancio delle vittime che continua a crescere con 56 morti. Sono invece 1.975 le persone finora contagiate. È quanto annunciato dalle autorità cinesi. Ci sarebbero 324 persone in condizioni critiche, rileva l'agenzia cine Xinhua.

Inoltre il ministro della Sanità, Ma Xiaowei, ha affermato che la capacità di diffusione del coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. In una conferenza stampa, Ma ha affermato che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare.

Il governo ha annunciato un divieto temporaneo al commercio di animali selvatici mentre il Paese lotta per contenere l'epidemia di coronavirus che si ritiene sia stato generato in un mercato che vendeva animali selvatici come cibo. L'allevamento, il trasporto o la vendita di tutte le specie di animali selvatici è vietato «dalla data dell'annuncio fino alla fine della situazione epidemica nazionale», si legge in una direttiva congiunta di tre agenzie di alto livello, tra cui il ministero dell'Agricoltura.

Nel resto del mondo, intanto, spuntano nuovi presunti casi di contagio: c'è un primo caso sospetto di coronavirus in Canada. Si tratta di un uomo sui 50 anni che ha viaggiato nella città cinese di Whuan e che ora si trova in ospedale a Toronto. Si attende la conferma dagli ulteriori esami.

E c'è un caso sospetto di coronavirus anche a Vienna. Si tratta di un'assistente di volo cinese che il 24 gennaio è arrivata nella capitale austriaca e che nei giorni precedenti è stata a Wuhan. La donna si trova ora in isolamento nell'ospedale Kaiser Franz Josef dopo essere stata ricoverata ieri sera con sintomi influenzali. «Non possiamo escludere che si tratti di coronavirus», comunica il direttore medico degli ospedali viennesi Michael Binder in una nota. Le analisi, che saranno effettuate all'Istituto di virologia dell'università di Vienna, sono attese entro 48 ore. Nel frattempo vengono controllate anche le persone che a Vienna sono state in contatto con l'assistente cinese prima del suo ricovero. «Non c'è motivo di preoccupazione, gli ospedali viennesi sono preparati al meglio a situazioni del genere», ribadisce l'assessore comunale alla sanità Peter Hacker.



Virus, contagio anche senza sintomatologia

Il virus che si sarebbe diffuso dal mercato di Wuhan il 31 dicembre scorso potrebbe diffondersi anche attraverso persone senza sintomi, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica inglese The Lancet. Coronavirus, tutto quello che c'è da sapere: 17 domande e risposte

Così le celebrazioni del Capodanno lunare, le più sentite nel paese, sono state praticamente annullate per 56 milioni di persone. Il cordone sanitario, infatti, è stato esteso a 18 città nella provincia di Hubei, con restrizioni che includono la chiusura dei collegamenti per il trasporto pubblico e l'accesso alle autostrade. A livello nazionale sono scattate le procedure per identificare i casi sospetti su treni, autobus e aerei. Da lunedì, inoltre, scatterà la sospensione dei tour organizzati all'estero, mentre il blocco per i tour interni è già in vigore.



Chinese coronavirus outbreak sparks evacuation of US citizens, diplomats from Wuhan: reporthttps://t.co/GgMMaY9IlS — The Fox WIRE (@TheFoxWIRE) January 25, 2020

Coronavirus, l'ospedale di Wuhan preso d'assalto



Virus cinese, tre casi in Francia: mascherine all'ospedale di Parigi

Coronavirus, allo Spallanzani e al Bambino Gesù di Roma attivi i centri anticontagio

Coronavirus, Ricciardi: «Il vaccino arriverà presto grazie alla Sars»

Coronavirus, a Wuhan via ai lavori per un nuovo ospedale: «Sarà pronto in 10 giorni»



Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA