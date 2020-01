Libia, violentissimi scontri a sud di Tripoli. Crolla la produzione del greggio

Scontri sono in corso da questo pomeriggio nell'area di al-Hadba, vicino all'Accademia militare, a sud di Tripoli (Libia), dove stanno cercando di avanzare le forze al comando del generale Khalifa Haftar (l'autoproclamato Esercito nazionale libico). È quanto apprende Aki-Adnkronos International da fonti di intelligence, che definiscono gli scontri «consistenti». Alle forze guidate da Haftar risponde l'artiglieria delle unità del governo di concordia nazionale.

Crolla la produzione del greggio. La produzione di petrolio in Libia, in seguito alla chiusura dei porti destinati alla esportazione e al blocco di alcuni terminali, è scesa al 23 gennaio dagli oltre 1,22 milioni di barili al giorno registrati prima della crisi a 320.154 barili al giorno (rispetto a 1,04 mln di barili al giorno il 18 gennaio e a 336.305 barili al giorno il 22 gennaio). Negli ultimi sei giorni la produzione cumulata persa si attesta a 3.907,318 barili. Complessivamente si tratta di un danno economico per oltre 256,6 milioni di dollari. Lo rende noto la compagnia petrolifera libica Noc sul proprio profilo Facebook.

