Coronavirus, a Wuhan stop alla circolazione delle auto: 41 morti e 1.287 casi, anche un medico

Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal coronavirus simile alla Sars in Cina.

Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal coronavirus mentre lavorava nell'Hubei Xinhua Hospital di Wuhan, epicentro dell'epidemia. Lo riferiscono i media locali.

E un altro medico, scrive il Guardian, il dottor Jiang Jijun, 51 anni, esperto di malattie infettive, è deceduto in seguito ad un infarto mentre si recava in clinica, due giorni fa a prestare servizio. Secondo uno dei suoi colleghi, il medico era sovraffaticato per le costanti ore di lavoro di questi giorni a causa dell'epidemia del coronavirus, che finora ha provocato 41 morti.

Le vittime ora sono 41 con 1.287 infezioni confermate in 30 province del Paese, ha riportato oggi la televisione di stato Cctv. Oltre 500 casi sono si sono registrati nella città di Wuhan dove le vittime sono 39, secondo quanto reso noto dalle autorità della provincia di Hubei. Gli altri due decessi si sono avuti nelle province di Hebei e di Heilongjiang.

Le autorità sanitarie cinesi stanno inviando squadre di medici per affrontare l'emergenza sanitaria a Wuhan. Secondo quanto reso noto dalla Commissione sanitaria nazionale nella città sono stati inviati 1.230 medici arrivati da Shanghai, Guangdong e dagli ospedali militari.

Le autorità di Wuhan hanno ordinato lo stop alla circolazione delle auto nelle strade della città focolaio del nuovo coronavirus simile alla Sars. La misure, che entrerà in vigore a partire da domani, permetterà la circolazione sono ai veicoli governativi, a shuttle speciali ed ad auto munite di permessi. Da giorni è già in vigore il bando delle comunicazioni con l'esterno della città, ora adottato in totale in 18 centri abitati che ha portato all'isolamento di 56 milioni di persone.

La Cina ha ordinato misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti del coronavirus su treni, aerei e autobus poiché il bilancio delle vittime e il numero di pazienti è aumentato in maniera spropositata. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale. Esteso il cordone sanitario volto a circoscrivere l'infezione del coronavirus. I provvedimenti riguardano ora 56 milioni di persone.

Saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno «immediatamente trasportati» in un centro medico, ha annunciato la Commissione nazionale sanitaria in una nota.



Nel tentativo di contenere l'epidemia, le autorità cinesi hanno bloccato i mezzi di trasporto con 12 città cinesi isolando 43 milioni di persone. La misura è stata presa in occasione del weekend dei festeggiamenti del Capodanno cinese, periodo che segna lo spostamento all'interno del Paese centinaia di milioni di persone.

Il ministero della Sanità giapponese ha confermato il terzo caso di paziente affetto dal nuovo coronavirus simile alla Sars. Si tratta di una donna di circa 30 anni che al suo arrivo nel Paese, il 18 gennaio, non presentava sintomi. Ha iniziato ad avere tosse e febbre il 21 gennaio. La donna non avrebbe visitato il mercato del pesce di Wuhan, considerato il focolaio dove si è sviluppato il virus.

Anche in Australia il ministro della Sanità dello stato australiano di Victoria, Jenny Mikakos, ha confermato il primo caso di infezione dal nuovo coronavirus. Si tratta di un uomo sulla cinquantina, di nazionalità cinese, che è stato a Wuhan prima di tornare a Melbourne il 19 gennaio scorso. In una conferenza stampa Mikakos ha detto che il paziente è ricoverato in isolamento e le sue condizioni sono stabili. «È importante sottolineare che non c'è motivo di allarme per la comunità», ha aggiunto.

Il contagio in Europa Le autorità sanitarie francesi hanno confermato un terzo caso di persona affetta dal nuovo corona virus in Francia. La ministra della Salute francese Agnès Buzyn ha reso noto che si tratta di un «familiare» della seconda persona infettata che si trova ricoverata in isolamento in un ospedale di Parigi. L'altro caso è stato registrato a Bordeaux.



