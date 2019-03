Daniele Nardi, individuate due sagome sul Nanga Parbat

Sono state individuate due sagome sul Nanga Parbat durante le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard. Dalle osservazioni con un telescopio dal campo base sono spuntate due sagome. Lo riferisce su Facebook lo staff di Nardi. A breve sarà effettuata una ricognizione in elicottero «per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio».

A comunicare la novità allo staff di Nardi è stato l'alpinista basco Alex Txikon, impegnato, con il suo team, nelle ricerche dei due scalatori, dispersi da 12 giorni sulla parete nord occidentale del Nanga Parbat. «Alex ci comunica che ieri dal campo base ha individuato due sagome sulla montagna; da questa mattina all'alba, stanno operando per effettuare osservazioni approfondite della parete», si legge sulla pagina facebook di Daniele Nardi. «All'arrivo degli elicotteri, previsto a breve, - spiega il post - sarà avviata una esplorazione lungo la via Mummery per la valutazione ravvicinata di alcune immagini del telescopio».

