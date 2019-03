Daniele Nardi e Tom Ballard, estremo tentativo di localizzarli con i droni: ricerche riprese

Continuano le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi sul Nanga Parbat ormai da 10 giorni. All'opera attualmente un team spagnolo guidato da Alex Txikon. Secondo quanto ha twittato l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, Txikon e la sua squadra esplorano la zona della via Kinshofer, un itinerario di salita e discesa maggiormente percorso e normalmente attrezzato con corde fisse. Il «piano è di cercare a piedi con droni». Secondo quanto riferito da media internazionali, per ora nessun esito dalle ricerche. Il Nanga Parbat è una montagna del Pakistan alta 8.126 metri. Il team spagnolo è rientrato al campo base da dove partirà in elicottero verso il K2 per proseguire il tentativo di prima ascensione invernale.

Ultimo aggiornamento: 11:53

