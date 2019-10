Brasile, crolla un palazzo di sette piani a Fortaleza: paura per le persone sotto le macerie

Terribile incidente in Brasile. Un palazzo residenziale di sette piani è crollato completamente a Fortaleza, capitale dello Stato brasiliano di Cearà, per motivi ancora non determinati, e si teme che varie persone siano state rimaste sepolte sotto le macerie. Il palazzo, che si trovava nel quartiere Dioniso Torres - una zona di classe medio-alta della città - è andato totalmente distrutto: al suo posto rimangono solo cumuli di macerie, mentre ambulanze e veicoli della polizia e dei pompieri sono accorsi sul luogo de disastro, e l'intera zona è stata isolata. Non esiste ancora alcuna informazione ufficiale su possibili vittime del crollo.

Un portavoce dei pompieri di Fortaleza ha informato che almeno una persona è morta e altre tre sono state tratte in salvo dalle macerie del palazzo, dentro al quale ci sarebbero state fra i 10 e i 15 residenti al momento del disastro. Secondo cronisti dei media locali accorsi sul luogo del crollo, varie altre persone sarebbero ancora vive sotto le macerie, e si sono messe in contatto con famigliari e amici attraverso i loro cellulari. I pompieri hanno isolato la zona intorno al palazzo crollato, dove hanno anche interrotto l'erogazione di gas ed elettricità, temendo la possibilità di fughe o di corti circuiti che compromettano la sicurezza dei sopravissuti del disastro.



Esse vídeo foi enviado por uma moradora do prédio que desabou hoje em Fortaleza para um grupo de WhatsApp.

Ela mostrava as condições em que se encontravam as pilastras de sustentação do edifício de 7 andares. pic.twitter.com/itvos162Ec — Nivaldo Ribeiro® (@Nivaaldo) 15 ottobre 2019

