Crimea, almeno otto aerei da guerra russi distrutti nell'attacco. Le foto satellitari prima e dopo l'esplosione

Gli effetti dell'attacco in Crimea sono negli occhi dei russi che lì abitavano ormai dal 2014, nelle file di macchine sui ponti che la collegano verso la Russia ma soprattutto negli almeno olmeno otto aerei da guerra russi che sono stati danneggiati o distrutti nella base aerea di Saky. Lo mostrano immagini satellitari riprese dall'operatore privato Planet Labs. I media internazionali pubblicano le foto di prima e dopo l'attacco mostrando la prima conferma indipendente dei danni alla base che si trova a più di160 chilometri dalla prima linea. Finora Kiev ha ufficialmente negato la responsabilità dell'attacco. Mosca ha minimizzato negando che qualsiasi aereo sia stato danneggiato e ammettendo solo che «diverse munizioni sono esplose» in un'area di stoccaggio presso la struttura.

Jet distrutti in Crimea: le immagini

Le immagini rilasciate da Planet Labs fanno vedere vaste aree di terra bruciata e danni alla pista accanto ai resti carbonizzati di aerei militari. Le foto riprese dall'operatore satellitare intorno alle 8,00 del 9 agosto - circa quattro ore prima dell'attacco - e verso le 16,40 del 10 agosto, mostrano che almeno otto aerei parcheggiati all'esterno sono stati danneggiati o distrutti. Eliot Higgins, fondatore e direttore del sito web investigativo open source Bellingcat, ha affermato in alcuni tweet riportati dal Guardian che «non riesce a pensare a un momento in cui la Russia ha perso così tante risorse aeree in un giorno nella memoria recente». Higgins ha poi osservato: «Riesco a distinguere tre crateri, in siti che sembrano essere utilizzati per lo stoccaggio, quindi potrebbe essere che siano stati presi di mira e tutto il resto sia stato distrutto ...con quello che era immagazzinato». «Un modo per interpretare quei crateri sono i colpi precisi di una munizione a lungo raggio», ha detto, aggiungendo che i crateri apparivano della misura «circa 20-25 metri di larghezza . Il che significherebbe un proiettile piuttosto grande».

Just east of that aircraft it appears another pair of buildings were hit. Left - August 9th, Right - August 10th (via @planet) pic.twitter.com/E5KxbrXICd — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022

Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha detto alla Bbc che il Regno Unito sta ancora cercando di stabilire i fatti sulle esplosioni della base aerea, ma ha aggiunto che riteneva improbabile che fossero coinvolte armi occidentali. La base aerea, ha affermato, era un obiettivo legittimo per le forze ucraine. La base aerea di Saky ospita caccia Su-30M, bombardieri Su-24 e il trasportatore Il-76, utilizzati regolarmente per lanciare attacchi missilistici sull'Ucraina e pattugliare il Mar Nero e l'area circostante. La Crimea è riconosciuta a livello internazionale come parte dell'Ucraina, ma è stata occuoata da Mosca nel 2014.