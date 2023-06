Qatargate, la procura belga: «Cozzolino è in stato di fermo». L'avvocato: «Ha risposto a tutte le domande»

L'eurodeputato Andrea Cozzolino si trova in stato di fermo a Bruxelles nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Lo riferisce il portavoce della procura federale belga al termine di un interrogatorio fiume durato quasi quattro ore tra l'eurodeputato e il giudice istruttore Michel Claise, alla guida delle indagini. «Il giudice dovrà ora verificare la testimonianza offerta da Cozzolino e domani deciderà se convalidare il fermo o disporre il suo rilascio sotto condizioni o con il regime di braccialetto elettronico», spiega il portavoce.

Il giudice istruttore Michel Claise ha deciso di lasciare la guida dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Lo rende noto la procura federale belga. «In via cautelare e per consentire alla giustizia di continuare serenamente il suo lavoro e di mantenere una necessaria separazione tra vita privata e familiare e responsabilità professionali, il giudice istruttore Michel Claise informa di aver deciso questa sera di ritirarsi dal fascicolo», scrive la procura in una nota, evidenziando che nel dossier «di recente sono comparsi alcuni elementi» che «potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine». La decisione, viene evidenziato nella nota, è stata presa «nonostante l'assenza di elementi effettivi che possano mettere in dubbio la correttezza di ogni persona coinvolta e il lavoro sostanziale che lo stesso giudice e gli inquirenti hanno svolto in questo caso». Con il ritiro di Claise dal caso, «sarà quindi un altro giudice istruttore, già più volte intervenuto in precedenza nel caso, ad assumere la direzione delle indagini».