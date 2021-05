Covid, Von der Leyen: «L'Italia aveva ragione sull'intervento Ue sul virus»

«Mi ricordo bene l'inizio della pandemia e l'appello dell'Italia all'Europa. Gli italiani chiesero la solidarietà ed il coordinamento dell'Europa. L'Italia aveva ragione. l'Europa doveva intervenire. E questo è quello che abbiamo fatto». Così la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione 2021.

La storia d’Europa è una storia di Rinascimenti. Europe is a story of new beginnings.

Today in my address @EUISoU, I will talk about ending the pandemic and shaping a new beginning for Europe.

A story of a hopeful future. A new European Renaissance

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2021