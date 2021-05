6 Maggio 2021

Un importante studio ha scoperto che le vaccinazioni piuttosto che i lockdown sono il vero «motore chiave» per ridurre le infezioni da Covid. È stato dimostrato che due dosi del vaccino Pfizer forniscono alle persone più del 95% di protezione contro infezioni, malattie gravi e morte. «I lockdown servono a ben poco», dicono gli scienziati.

Le infezioni e i ricoveri sono diminuiti più rapidamente negli ultracinquantenni, riflettendo i tassi di vaccinazione più elevati e precoci tra le persone anziane. E soprattutto la tendenza è continuata quando i giovani sono stati colpiti, dimostrando che il vaccino era estremamente efficace nell'arrestare la diffusione complessiva. Gli esperti hanno affermato che i risultati dimostrano che i vaccini possono provocare l'immunità di gregge, rendendo inutili i futuri blocchi se vi è sufficiente assorbimento. Tutto questo, dopo che Boris Johnson il mese scorso ha affermato in modo controverso che i lockdown avevano svolto il «grosso del lavoro» nel contrastare la seconda ondata britannica.

Uno dei suoi migliori consulenti scientifici, il vice capo ufficiale medico inglese, il professor Jonathan Van-Tam, ha fatto eco alla sua affermazione dicendo che la maggior parte della scomparsa del coronavirus è stata «dovuta agli sforzi del popolo britannico nel seguire il lockdown». Tuttavia, altri esperti hanno subito replicato. Il professor Tim Spector, un epidemiologo del King's College di Londra, ha detto che «non avevo dubbi» sul fatto che i vaccini fossero fondamentali per la contrazione della pandemia.

Gli scienziati che contestano l'affermazione del Primo Ministro, hanno studiato l'efficacia del vaccino in Israele, il leader mondiale nell'introduzione delle somministrazioni con più di sette su dieci (72%) dei suoi over 16 che hanno assunto entrambe le dosi di Pfizer. I capi sanitari israeliani dicono che le due dosi di vaccino dovrebbero essere distanziate di sole tre settimane, rispetto alle dodici settimane in Gran Bretagna.

Hanno analizzato i dati della sorveglianza pandemica nazionale registrati dal ministero della Salute, tra il 24 gennaio e il 3 aprile di quest'anno, quando la variante britannica stava causando la stragrande maggioranza delle infezioni. Due settimane dopo aver ricevuto entrambe le dosi, le possibilità di infezione di una persona sono diminuite del 96,5%, l'ospedalizzazione del 98% e la morte del 98,1%, secondo i risultati pubblicati su The Lancet.

I risultati sono stati altrettanto forti tra gli anziani, con gli ultracinquantacinquenni che hanno ottenuto rispettivamente una protezione del 94,1%, 96,9% e 97%. La protezione contro le infezioni sintomatiche e asintomatiche era del 97% e del 91,5%. Anche le singole dosi del vaccino hanno fornito alle persone alti livelli di protezione da Covid, riducendo di tre quarti le possibilità di ricoveri ospedalieri e morte.

«Il programma di vaccinazione ha portato al crollo dei livelli di casi», hanno detto i ricercatori, che sono scesi da più di 10.000 al giorno al suo apice a gennaio a poche centinaia, anche dopo che le restrizioni sono state allentate a marzo. Gli scienziati hanno affermato che le correlazioni tra il calo dei livelli di infezione nazionali e la tempistica dell'elevata assunzione del vaccino per ciascuna fascia di età, piuttosto che l'inizio del blocco il 27 dicembre, suggeriscono che il programma di vaccinazione è stato il «motore chiave». Le infezioni tra le persone di età superiore a 65 anni hanno continuato ad aumentare fino a metà gennaio, raggiungendo così un picco di circa 55 casi su 100.000.