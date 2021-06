Canada, ritrovati i resti di 761 persone in un ex collegio cattolico: in gran parte sono bambini nativi

Giovedì 24 Giugno 2021, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 18:09

Appartengono a 761 persone, principalmente bambini nativi, i resti scoperti in un ex collegio gestito dai preti nella provincia di Saskatchewan, in Canada, e attivo per 98 anni, fino al 1997. Nei pressi della Marieval Indian Residential School, nell’ovest del Paese, sono state ritrovate centinaia di tombe anonime, dove probabilmente sono stati sepolti gli «ospiti» dell’istituto colpiti da malattie o altro.

L’annuncio del nuovo «orribile e scioccante ritrovamento di centinaia di tombe senza nome» è stato dato dalla comunità di Cowessess. Gli scavi erano cominciati a maggio, subito dopo la scoperta dei resti di 215 bambini vicino a quella che un tempo era la Kamloops Indian Residential School, uno degli istituti del sistema delle cosiddette «Indian residential schools», una rete di scuole fondate dal governo e amministrate dalle Chiese cattoliche che rimuovevano con la forza i figli degli indigeni dalle loro comunità per assimilarli nella cultura «bianca» dominante.

Il segretario agli Interni degli Stati Uniti ha di recente annunciato l’apertura di un’inchiesta sulla travagliata eredità dei collegi per i nativi americani, con particolare attenzione ai cimiteri o ai potenziali luoghi di sepoltura, per «scoprire la verità sulla perdita di vite umane e sulle conseguenze durature» di questi istituti, che nel corso dei decenni hanno costretto centinaia di migliaia di bambini ad allontanarsi dalle proprie famiglie e comunità d’origine. Uno scandalo sempre più difficile da ignorare per la Chiesa cattolica americana e anche per il Papa, che a inizio giugno aveva espresso «dolore» e «vicinanza» alla comunità canadese per i corpi trovati.