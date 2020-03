Coronavirus, l'esperto Usa: «Se questa non è pandemia, allora non so cosa è»

«Ammettiamolo: non chiamare Covid-19 una pandemia a questo punto» è una scelta che «si basa su preoccupazioni politiche e sociali, non epidemiologiche. Se questa non è una pandemia, allora...non so cosa sia». Lo sottolinea su Twitter Josh Michaud, docente della Johns Hopkins School of Advanced International Studies e associate director Global Health Policy della Kaiser Family Foundation.

«Abbiamo una vasta trasmissione simultanea in più continenti - ricorda - il virus ha già raggiunto quasi la metà di tutti i Paesi del mondo, con un'alta probabilità di raggiungere il resto nei prossimi mesi». Tutti motivi per cui, appunto, si chiede l' esperto,«se questa non è una pandemia, allora...non so cosa sia».

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA