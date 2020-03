Coronavirus, l'Iran annulla le preghiere del venerdì

Non solo le messe domenicali. Anche i mussulmani rendono off limits le loro cerimonie settimanali. Per il secondo venerdì consecutivo, ad esempio, le tradizionali preghiere del venerdì salteranno a Teheran e in molte città dell' Iran, colpito dall'epidemia di coronavirus. «Per questa settimana sono annullate le preghiere del venerdì nei capoluoghi di tutte le province», ha detto Mohammad Javad Haj Ali Akbari, responsabile dell'ufficio che gestisce le preghiere del venerdì citato dall'agenzia ufficiale iraniana Irna. Le ultime notizie confermate dalle autorità della Repubblica Islamica parlano di 92 morti e 2.922 contagi in Iran a causa della diffusione del nuovo coronavirus. Proprio oggi il presidente Hassan Rohani ha ammesso che il coronavirus «si è diffuso praticamente in tutte le province dell'Iran».

Intanto in tutta Italia sono partite le collette per aiutare i centri in difficoltà. Così Yassine Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d’Italia: «Applichiamo i principi islamici di solidarietà e per questo invitiamo tutte le comunità islamiche italiane a contribuire al fine di creare degli approvvigionamenti di mascherine e materiale necessario per affrontare l’emergenza in corso».

