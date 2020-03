Coronavirus e influenza, Gismondo (virologa): «Per la stagionale già 300 morti in 4 mesi e 5 milioni di contagi»

«Dal 14 ottobre 2019 al 9 febbraio 2020 abbiamo avuto 5 milioni e 18.000 casi, ovvero il 9% della popolazione italiana, con 300 morti dirette e da 4.000 a 10.000 indirette. Non voglio sminuire l'attenzione che c'è attualmente sul Coronavirus, ma la problematica è rappresentata da una casistica appena superiore all'influenza stagionale. Il problema è più di organizzazione sanitaria perché stiamo avendo in un periodo molto breve molti casi critici». Lo ha detto Maria Rita Gismondo, direttore del laboratorio di Virologia dell'ospedale Sacco, a Sky Tg24.

Coronavirus, lite tra virologi. Burioni: «Niente panico, ma niente bugie». Gismondo: «Pandemia? Una follia»

La direttrice ha inoltre fornito i numeri del Coronavirus: «Abbiamo avuto in Italia, ad oggi, 1.049 casi positivi di cui 615 in Lombardia, su un totale di 5.723 tamponi effettuati. Sono 29 i pazienti deceduti. I ricoverati stati 256 e 80 in terapia intensiva».



