Coronavirus, il discorso della Regina Elisabetta: «Una sfida per il popolo britannico»

La Regina Elisabetta parla alla Gran Bretagna nel pieno dell'emergenza legata al Coronavirus: «Spero che negli anni a venire, tutti potranno essere fieri del modo in cui abbiamo raccolto questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione erano forti come gli altri e che le qualità di autodisciplina, cortese determinazione e solidarietà ancora caratterizzano questo paese». Con queste parole la Regina Elisabetta si rivolgerà al paese nel corso dell'intervento che verrà trasmesso questa sera in televisione.

«Mi rivolgo a voi - dirà, secondo quanto riporta la Bbc - in quello che so essere un momento sempre più impegnativo, un periodo di perturbazioni nella vita del nostro paese che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà finanziarie a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi». Il messaggio, registrato in presenza di un solo cameraman che indossava una tuta protettiva e il resto della troupe in un'altra stanza, è stato voluto per tranquillizzare e richiamare all'unità e deciso «in stretta consultazione con Downing Street», ha reso noto l'emittente britannica.

Ultimo aggiornamento: 13:12

