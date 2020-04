Coronavirus, Trump: «Ci saranno molti morti nelle prossime settimane, ma vogliamo ripartire»

Trump non usa parole rassicuranti: «Ci saranno molti morti nelle prossime settimane»: lo ha detto il presidente americano parlando al briefing quotidiano con la stampa della task force anti coronavirus della Casa Bianca. Gli ultimi dati Usa parlano di oltre 8.000 vittime e oltre 300 mila casi di contagio. «È una situazione incredibile, non si è mai vista una cosa simile», ha aggiunto Trump.

«Questa sarà probabilmente la settimana più dura, tra questa settimana e la prossima settimana», ha detto Trump. «Ma ci sarebbero stati molti più morti se non avessimo fatto tutto ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo», ha aggiunto il presidente americano: «Ogni decisione che stiamo prendendo è fatta per salvare vite umane, questa l'unica cosa che per noi conta. Vogliamo che perdano la vita meno persone possibile».

«Dobbiamo tornare al lavoro, dobbiamo riaprire il Paese. Non vogliamo andare avanti così», ha aggiunto, «questo Paese non è fatto per questo».

