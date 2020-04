Coronavirus, morto in Gran Bratagna bambino di 5 anni: è la più giovane vittima in Europa

Un bambino di cinque anni è morto a causa del coronavirus nel Regno Unito, diventando la vittima più giovane del Covid-19 in Europa. Lo ha reso noto il Servizio sanitario britannico, che porta a 4.313 il numero delle persone decedute nel Paese a causa del coronavirus. Il bimbo è risultato positivo dopo che un test è stato condotto in seguito alla sua morte ieri.



Absolutely heartbreaking. Little child of just 5 among the latest victims in the UK. #coronavirusuk https://t.co/auplDzy8T3

— Virus Watch (@Viruswatch2000) April 4, 2020