Coronavirus, in Germania risale indice contagiosità dopo allentamento del lockdown

In Germania risale il tasso di contagio da coronavirus: il tasso di riproduzione del virus, che era sceso a 0,7 prima dell'allentamento di alcune misure avviato dal Paese, è infatti risalito a 0,96. «Bisogna mantenere in media una distanza di un metro e mezzo tra di noi», la raccomandazione ribadita dal direttore del Robert Koch Institute, Lothar Wieler, a commento dei dati.

Coronavirus, decreto 4 maggio: testo completo, ecco cosa cosa si potrà fare

Coronavirus diretta, la Francia non riapre le scuole, Austria toglie i divieti, negli Usa si prevedono 70mila morti

È la prima volta che l'indice torna così alto da metà aprile, quando appunto era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Il governo federale di Berlino e le regioni - che hanno concordato l'allentamento delle restrizioni già attuato - hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio.



Ultimo aggiornamento: 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA