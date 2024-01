Cosa succede tra Corea del Nord e Corea del Sud? Pyongyang ha sparato 200 colpi su due isole sudcoreane: tensione alle stelle

La Corea del Nord ha sparato circa 200 colpi di artiglieria nelle vicinanze delle isole sudcoreane Baengnyeong e Yeonpyeong. Ai residenti è stato detto di andare nei rifugi per precauzione. Non sono state segnalate vittime. Le bombe - come riporta il sito di Newsweek - sono cadute, tra le 9 e le 11 di oggi, nel Mar Giallo a nord della Northern Limit Line, il confine marittimo di fatto tra la Corea del Nord e quella del Sud, hanno spiegato le autorità della difesa di Seoul. Le tensioni sono aumentate dopo che il paese comunista ha lanciato con successo il suo primo satellite spia a fine novembre. La retorica sempre più bellicosa del leader supremo Kim Jong Un include la recente minaccia di “annientare completamente” gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Ha anche rifiutato un'eventuale riunificazione con la Corea del Sud.

IL PRECEDENTE

Situata a poche miglia dalla costa nordcoreana, Yeonpyeong era già stata tempestata di proiettili nordcoreani nel 2010: un attacco che aveva provocato quattro morti, i primi dalla fine delle ostilità attive tra Pyongyang e Seoul nel 1953.

Un portavoce del ministero della Difesa della Corea del Sud ha spiegato che i bombardamenti rappresentano una minaccia provocatoria. Ha aggiunto che il governo sta monitorando la situazione in stretto coordinamento con gli Stati Uniti e che "adotterà misure per rispondere alle provocazioni". La Corea del Sud ha parzialmente sospeso un accordo militare chiave raggiunto nel 2018 per ridurre le tensioni in seguito al lancio del satellite da parte di Pyongyang, che la Casa Bianca ha definito una “sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Seoul ha anche annunciato che riprenderà i voli di sorveglianza sulla zona smilitarizzata di 2,5 miglia tra la Corea del Nord e quella del Sud.

I SATELLITI SPIA

Il Consiglio di Sicurezza ha imposto un divieto ai satelliti nordcoreani a causa del loro potenziale beneficio del programma missilistico balistico di Pyongyang. La Corea del Nord ha reagito ritirandosi completamente dal patto, avvertendo che il Sud sarebbe responsabile di qualsiasi scontro “irreparabile” che potrebbe derivarne. Il ministero della Difesa sudcoreano ha affermato che la provocazione di Pyongyang verrà accolta con “una punizione immediata e risoluta”. Kim Jong Un si è impegnato a mettere in orbita altri tre satelliti spia quest'anno. Nonostante le sanzioni internazionali, la Corea del Nord continua a portare avanti i suoi programmi di armi nucleari e missili balistici e ha lanciato il mese scorso un missile balistico intercontinentale Hwasong-18 che, secondo gli analisti, potrebbe essere in grado di raggiungere gli Stati Uniti continentali.

IL TRATTATO CON GLI STATI UNITI

La Corea del Sud mantiene un trattato di mutua difesa con gli Stati Uniti e ospita una significativa presenza militare americana. Washington ha recentemente compiuto uno sforzo visibile per segnalare il suo sostegno al suo alleato in mezzo alle minacce del Nord. Nel luglio 2023 gli Stati Uniti hanno inviato un sottomarino dotato di armi nucleari in Corea del Sud per la prima volta in quattro decenni, in un messaggio mirato a Pyongyang. Nel mese di ottobre, gli aerei da combattimento delle forze aeree sudcoreane e giapponesi si sono uniti ai caccia statunitensi e ad un bombardiere strategico B-52 con capacità nucleare nella prima esercitazione aerea trilaterale dei paesi. Nonostante la fine delle ostilità attive sette decenni fa, la penisola coreana rimane tecnicamente in guerra, poiché non è mai stato formalizzato alcun trattato di pace.