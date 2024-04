Iran, come potrebbe difendersi Israele? I sistemi all'avanguardia: da Iron Dome ad Arrow 3

Come potrebbe difendersi Israele da un attacco dell'Iran? Israele è famosa nel mondo per i suoi sistemi di difesa aerea. C'è l'ormai celebre scudo Iron Dome, ma ci sono anche altri sistemi dai nomi piuttosto suggestivi come la Fionda di David e l'Arrow 2 e 3. L'Iron Dome può intercettare droni, missili balistici e da crociera e ha una portata fino a 120 chilometri. La Fionda di David, con una portata fino a 250 chilometri, può anche intercettare i droni, compresi quelli lanciati ad una distanza di 2mila chilometri. Di recente ha abbattuto un drone sul Libano. i sistemi "Arrow", letteralmente "freccia", sono i più all'avanguardia.

