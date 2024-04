La centrale nucleare di Zaporizhzhia, colpita di nuovo dall'esercito russo, è la più grande in Europa e fra le dieci più grandi del mondo. Può generare fino a 42 miliardi di kWh di elettricità, pari a circa il 40% della produzione complessiva delle centrali nucleari ucraine e un quinto dell'elettricità prodotta in un anno in Ucraina. Si trova nel sud del Paese, a Energodar.

Zaporizhzhia, si rischia l'incidente nucleare? Dai danni all'involucro del reattore al precedente di Chernobyl: cosa sappiamo

Guerra Ucraina, centrale di Zaporizhzhia nel mirino. Aiea: «Danneggiato l'involucro del reattore nucleare». Abbattuto un drone