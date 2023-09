Cena senza pagare il conto? I turisti inglesi sotto accusa negano: «Ci siamo solo lamentati per 12 euro di pollo e patatine poco cotti»

Secondo le accuse dei ristoratori di Creta, dove la coppia inglese stava trascorrendo le vacanze, i due sarebbero scappati senza pagare da almeno tre taverne, lamentandosi del cibo che fino a poco prima avevano gustato felicemente. Dopo le accuse e i commenti indignati su Facebook, ora la coppia risponde alle accuse.

Mangiano in tre ristoranti senza pagare il conto in vacanza a Creta: «Il cibo fa schifo». Il titolare pubblica la loro foto

Angela e Ian McKie - questi i nomi dei protagonisti della vicenda - sono originari di Liverpool e, nel corso di un'intervista rilasciata al MailOnline, hanno dichiarato di aver sempre pagato i loro pasti. «Ciò di cui siamo accusati semplicemente non è vero. È un piccolo villaggio con una strada piena di negozi, bar e taverne. Sarebbe impossibile lasciare un ristorante senza pagare, figuriamoci tre, perché tutti si conoscono, ha aggiunto, per poi proseguire: «Stavamo tornando a casa il giorno dopo e non ci avrebbero mai lasciato salire sul volo. Non c'è un briciolo di verità in ciò che affermano»

«Solo una volta - aggiunge poi l'uomo - ci siamo lamentati di un piatto con pollo e patatine poco cotto». «La cameriera ha chiesto se tutto andava bene con il pasto, e abbiamo detto che il pollo e le patatine erano crudi. Poi abbiamo parlato con il direttore e gli ho detto che non avremmo pagato quel pasto. «A quel punto - racconta McKie - mi ha detto che se non avessi parlato bene il greco, avrei passato la notte in una cella di prigione».

«Non appena ha menzionato la polizia, ho iniziato a farmi prendere dal panico» ha aggiunto la signora Angela, 54 anni. «Non volevamo avere problemi con la polizia, quindi abbiamo pagato per intero il conto. Non ci rifiutavamo di pagare l'intero conto - ha ribadito - erano solo i 12€ per il mio pasto. Ciò ha causato molto stress, ha dichiarato infine la coppia: «Siamo persone oneste e siamo stati chiamati ladri».