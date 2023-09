Australia, branco di squali attacca una catamarano gonfiabile: il salvataggio spettacolare di tre marinai

Per il governo australiano ospita più squali «di quasi qualsiasi altro sito monitorato al mondo» e tre uomini, due di nazionalità russa e uno francese, si sono ritrovati a galleggiarvi a bordo di un precario catamarano gonfiabile. Si tratta del Mar dei Coralli, in Australia: gli scafi dell'imbarcazione sulla quale viaggiavano i tre marinai erano infatti stati «danneggiati a seguito di molteplici attacchi di squali», riporta in una nota l'Autorità australiana per la sicurezza marittima. Per salvare la vita ai tre malcapitati è stato necessario l'intervento di un grande mercantile, l'enorme nave da carico Dugong Ace.

I tre uomini volevano raggiungere una città a più di 2000km di distanza, nell'arcipelago di Vanuatu, il tutto a bordo del catamarano già danneggiato. L'Australian Maritime Safety Authority (Amsa) ha così attivato un segnale di soccorso e, come mostrato dalle riprese di un elicottero, la nave li ha tratti in salvo a circa 800 km dalla città di Cairns. Sono numerose le specie di squali che popolano le acque cristalline del Mar dei Coralli: nel corso degli anni sono stati avvistati soprattutto esemplari di squali grigi del reef, ma anche una varietà di altri pesci come tonni e marlin.