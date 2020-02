Chico Forti, Di Maio chiama l'ambasciatore italiano negli Usa: pronte nuove azioni

Luigi Di Maio si muove in prima persona per Chico Forti, l'italiano detenuto negli Stati Uniti da più di 20 anni, del cui caso si è occupato anche la trasmissione Le Iene. Il ministro degli Esteri ha svolto oggi una videoconferenza con l'Ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio, per un aggiornamento sulla situazione. Di Maio, assistito dal Direttore Generale per gli Italiani all'estero Vignali ed alla presenza di funzionari del ministero della Giustizia, ha fatto il punto sulle azioni che si stanno portando avanti in favore di Chico Forti, condannato da un Tribunale della Florida nel 2000 alla pena dell'ergastolo e rispetto al quale il ministro e la Farnesina continueranno a mantenere massima attenzione e impegno.

