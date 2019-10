Canada, elezioni: Trudeau guida i liberali alla vittoria. Ma salgono le opposizioni

Vittoria dal sapore amaro per Justin Trudeau. Il leader dei liberali ha portato il suo partito a vincere nuovamente le elezioni, assicurandosi così un secondo mandato di 4 anni, ma il governo che guiderà sarà di minoranza: il partito ha ottenuto solo 155 seggi, 22 in meno rispetto alle scorse elezioni. Per arrivare alla maggioranza (177 seggi) sarà necessario ottenere il supporto dei Nuovi Democratici del sikh Jagmeet Singh che ha ottenuto 25 seggi, in netto calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Thank you, Canada, for putting your trust in our team and for having faith in us to move this country in the right direction. Regardless of how you cast your vote, our team will work hard for all Canadians.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 22, 2019