Trudeau con la faccia dipinta di nero: una vecchia foto imbarazza il premier canadese

Dopo gli scatti con Melania Trump che hanno fatto il giro del mondo, un'atra foto del premier canadese Justin Trudeau sta facendo scalpore. Si tratta di una foto che lo ritrae con il volto dipinto di nero durante una festa in costume risalente al 2001 e pubblicata da Time, per la quale Trudeau ha deciso di scusarsi: «Ho indossato il costume di Aladino e mi sono truccato - ha detto Trudeau, citato dall'emittente Cbc - Non avrei dovuto farlo, sono veramente e profondamente dispiaciuto. È qualcosa che all'epoca non pensavo potesse essere razzista, ma adesso lo capisco».

VEDI ANCHE Il bacio di Melania Trump a Justin Trudeau



Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) 18 settembre 2019



La foto mostra l'allora 29enne Trudeau con in testa un turbante ed il volto, il collo e le mani interamente dipinti di nero in occasione del gala «Arabian Nights». L'immagine si trova nell'annuario di una scuola privata di Vancouver dove il futuro premier allora insegnava. Il primo ministro, già in difficoltà per un caso di conflitto di interessi, ha quindi assicurato che «continuerà a lavorare per combattere l'intollerenza e la discriminazione, anche se io ho fatto un errore in passato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA