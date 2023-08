Caldo africano, in Spagna oltre 42 gradi in alcune città

L'aria fresca che in queste mattinate vi ha fatto tornare il buon umore, con temperature piuttosto basse al mattino e accettabili nel pomeriggio, cominciate a metterla nell'album dei ricordi. Cambia il tempo, torna il caldo africano... da venerdì dicono gli esperti. Un anticiclone subtropicale è pronto infatti a invadere nuovamente le vostre giornate per almeno 10 giorni. L'anticiclone si trova attualmente sulla Spagna, dove si registrano già temperature fino a 42 gradi. A partire dal prossimo weekend, questo anticiclone si espanderà verso l'Italia. Si prevede che le temperature minime aumenteranno significativamente, seguite da massime che raggiungeranno i 40 gradi nella prossima settimana.

Caldo africano, in Spagna salgono le temperature

In Spagna è attiva un'allerta meteo per un'ondata di caldo: oggi, secondo l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), massime superiori ai 40 gradi sono previste in ampie zone del Paese. In particolare, i termometri potrebbero toccare o superare quota 42 gradi in alcune città e località del centro-sud, tra queste Albacete, Granada, Jaen, Toledo o Ciudad Real. L'episodio di caldo estremo, che viene spesso accompagnato anche da notti torride con minime che non scendono sotto i 20-25 gradi, potrebbe iniziare a scemare venerdì, secondo l'Aemet.