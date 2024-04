Bombardiere russo Tupolev-22M3 abbattuto da Kiev sul Caucaso: «Era responsabile dei raid a Dnipro»

L'esercito ucraino ha rivendicato l'abbattimento sul Caucaso settentrionale russo di un bombardiere strategico russo Tupolev-22M3 in risposta all'attacco missilistico e con droni da parte della Russia contro le città ucraine. «Per la prima volta, unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con l'intelligence della difesa dell'Ucraina, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio Tu-22M3, un vettore di missili da crociera Kh-22 utilizzati dai terroristi russi per attaccare pacifiche città ucraine», ha dichiarato il comandante dell'aeronautica militare Mykola Oleshchuk in una nota su Telegram. Kiev afferma che il bombardiere russo era stato il velivolo da cui era partito il raid aereo che nella notte aveva preso di mira Dnipro e Kryvyi Rig provocando morti e feriti.

Bombardiere abbattuto, la versione di Kiev

Secondo Kiev il Tupolev-22M3 è stato vittima di «malfunzionamenti che ne hanno causato l'incendio e lo schianto a causa delle azioni delle forze di difesa aerea ucraine».

lo scrive su Telegram la vicepremier ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk.

La versione di Mosca

Diversa invece la versione di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha affermato oggi che il suo bombardiere a lungo raggio è precipitato nella regione russa di Stavropol a causa di un guasto tecnico, aggiungendo che nell'incidente ha perso la vita uno dei quattro membri dell'equipaggio. Lo riporta Interfax. «Le informazioni preliminari disponibili indicano che l'incidente è stato causato da un malfunzionamento tecnico», si legge in un comunicato del ministero. A bordo dell'aereo «non c'erano munizioni» e il velivolo «si è schiantato in una zona disabitata», prosegue la nota, secondo cui il Tu-22M3 si è schiantato mentre rientrava alla base dopo aver completato una missione di combattimento. Tre membri dell'equipaggio sono riusciti a mettersi in salvo. La morte del quarto membro dell'equipaggio è stata confermata dal governatore della regione di Stavropol, Vladimir Vladimirov, secondo il quale l'incidente è avvenuto nel distretto di Krasnogvardeiskoye.