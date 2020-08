Wisconsin, il video di Kyle: il 17enne col fucile fa il giro del web. Ecco chi è

Il volto di Kyle Rittenhouse, il ragazzo di 17 anni, sostenitore del suprematismo bianco che ha ucciso due manifestanti a colpi di fucile durante le proteste in Wisconsin per il caso Jacob Blake, è diventato già virale. Il giovane, supporter di Trump e attivista del movimento per i diritti dei bianchi "Blue Lives Matter", è stato immortalato in un video in cui cammina lungo le strade di Kenosha, la città americana in cui sono scoppiate le proteste, imbracciando un fucile AR-15, per poi essere circondato da alcuni manifestanti che lo fanno cadere a terra. Il ragazzo si rialza, punta il fucile contro i manifestanti e fa fuoco. Uno di loro si accascia, senza vita. Anche un altro manifestante rimane ucciso dai colpi di Kyle, che, dopo essersi rialzato, si dirige verso la polizia. È solo un 17enne ma ha appena ucciso due persone a sangue freddo, spavaldo in volto.



Un altro video lo ritrae mentre cammina, sempre con il fidato fucile in braccio, verso i poliziotti a cui indirizza quello che sembra un segnale in codice. Il ragazzo è uno degli attivisti che si sono offerti di collaborare con la polizia per "proteggere gli abitanti del quartiere e le sue abitazioni da eventuali atti di vandalismo". Kyle Rittenhouse è stato in seguito arrestato e accusato di omicidio.

After alleged mass shooter Kyle Rittenhouse shot several people in Kenosha, he casually walked towards police and gave them what appears to be a pre-planned hand signal. And the police didn’t lay a finger on him. The police are working hand and hand with these terrorists groups pic.twitter.com/sVpqj0ax8q — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) August 26, 2020

