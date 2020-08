Nba si ferma, caso Blake: partite boicottate da Lakers, Bucks, Lakers e Rockets. Lebron: «Vogliamo un cambiamento»

Una decisione storica, che poco ha a che fare con lo sport. O meglio, lo sport, in questo caso, si intreccia con il sociale. La Nba , che sta disputando i playoff, comincia a boicottare le partite per protestare contro il ferimento di, il 29/enne colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin. Il primo incontro a saltare è quello tra idella star Giannis Antetokounmpo e, che oggi dovevano giocare gara 5. I Bucks non sono mai scesi in campo e anzi sono rimasti chiusi negli spogliatoi non consentendo nemmeno ai commissari Nba di entrare. Quelli di Orlando, al contrario, erano sul parquet per effettuare il riscaldamento, ma quando hanno preso atto dell'assenza degli avversari hanno lasciato il campo a quattro minuti dalla palla a due. Secondo The Athletic i Magic non avrebbero gradito la protesta dei Bucks. A stretto giro di posta è arrivato il rifiuto anche die Okc, che avrebbero dovuto cominciare poco dopo, seguito fa quello dia loro volta attesi da gara 5. La Nba ha comunicato che i tre match sono rinviati a data da destinarsi ma non sono cancellati. Intanto i giocatori si riuniranno nella serata americana per fare il punto sul da farsi: la sensazione è che questa volta la protesta, davvero, potrebbe non finire qui.Intanto sui social esplode la rabbia dei giocatori e capofila è il Prescelto, LeBron James, che attacca durissimo: "Fanculo a tutto questo!!!! Noi chiediamo che ci sia un cambiamento. Siamo stufi di tutto ciò".