Bimbo di 11 anni spara e uccide coppia di 50enni: trovati in casa in una pozza di sangue

Vista dall'esterno la famiglia di James e Lizette Eckert, 48 anni lui, 50 lei, sembrava felice e destinata a un futuro sereno: una bella casa, una vita tranquilla, tre bravi figli, due dei quali adottati, che promettevano bene. Poi, all'improvviso, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato e che ha sconvolto l'intera comunità di Alton, nel New Hampshire: all'alba di venerdì una raffica impazzita di colpi d'arma da fuoco si è abbattuta su James e Lizette che, pochi minuti dopo le 7.30, sono stati trovati stesi in una pozza di sangue nella loro casa. Lei è morta all'istante, mentre lui ha esalato l'ultimo respiro nel pomeriggio in ospedale per la gravità delle ferite riportate. Ferite provocate non da un killer spietato e sanguinario, ma da un bambino di 11 anni che è stato rintracciato e arrestato due ore dopo la tragedia, mentre nel frattempo erano state chiuse e messe sotto presidio le scuole della zona per evitare la possibilità che il ragazzino cercasse rifugio in classe e sparasse nuovamente.

Con ogni probabilità si tratta di uno dei figli della coppia, anche se il condizionale è d'obbligo perché la polizia ha blindato il caso senza rilasciare alcun dettaglio, a partire dall'identità dell'assassino, vista la sua età. Cosa abbia potuto scatenare in lui una simile furia omicida resta per ora un mistero che nessuno riesce a spiegarsi e che getta un'ombra sinistra sulla vicenda: dietro l'apparenza di serenità si nascondeva evidentemente una realtà diversa che non sarà semplicissimo capire. «Quello che è successo è assolutamente incredibile - ha detto il pastore della chiesa locale, Sam Hollo - Nessuno di noi si era mai reso conto che nella famiglia di James e Lizette potessero esserci problemi particolari, è una tragedia che ci ha colto tutti di sorpresa».

