Esse vídeo serve de alerta para quem tem piscina em casa e crianças. Graças a Deus o final é feliz, pois Deus mandou a... Pubblicato da Poliana Console de Oliveira su Domenica 16 agosto 2020

L'istintiva prontezza di riflessi di un bimbo di tre anni ha salvato la vita del coetaneo che era caduto in piscina in un momento in cui i genitori avevano trascurato di sorvegliare quei due. E' accaduto in Brasile e la mamma di Arthur ha postato il video dell'episodio orgogliosa del figlio e pronta a ricordare di non lasciare mai soli bambini in situazioni di potenziale pericolo.Questo video serve da avviso a chi ha la piscina e bambini. Grazie a Dio il finale è felice, perché Dio ha mandato sulla Terra il mio piccolo Arthur, un vero eroe!!! Eroe della vita reale, il mio orgoglio. Arthur ha salvato la vita del suo amico. Sono stati 30 secondi di negligenza. Nel mio cuore solo gratitudine per la vita del piccolo amico di Arthur. E orgoglioso dell'atteggiamento coraggioso, veloce e pieno d'amore di mio figlio... Grazie a Dio!Facebook/Poliana Console de Oliveiraa