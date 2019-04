Bimbo va a recuperare il pallone nel giardino pubblico e muore folgorato a 7 anni

Bimbo di 7 anni va a recuprerare il pallone nel giardino pubblico e muore folgorato. Harvey Tyrrel è morto folgorato mentre stava recuperando il suo pallone da un giardino pubblico. Il suo corpo privo di vita è stato trovato sul retro del pub King Harold a Romford, nell'Essex.

Il bambino è stato portato subito in ospedale, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. I fatti, come riporta la stampa locale, risalgono al settembre dello scorso anno, ma solo in questi giorni si è riusciti a capire con precisione la causa della morte. In un primo momento, infatti, si era pensato che ad ucciderlo fosse stato un trauma cranico, che il bambino avesse sbattuto la testa e fosse morto di conseguenza, ma in realtà per lui è stata fatale una forte scossa elettrica.

La polizia continua ad indagare per individuare le reponsabilità del caso, intanto però è stata avviata una raccolta fondi a sostegno della famiglia.

