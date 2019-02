Pescatore tocca i fili dell'alta tensione con la canna e muore folgorato

CAORLE - Con la canna da pesca tocca i fili dell'alta tensione, pescatore muore folgorato a Vallevecchia di Caorle. L'allarme è arrivato verso le 15 e 30 al 118 che ha inviato sul posto i soccorsi. Nei pressi dell'idrovora, a monte della Brussa, c'era il pescatore inerme. Purtroppo ogni tentativo dei soccorritori, giunti in ambulanza e con i Vigili del fuoco, è stato inutile. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato i fili della tensione elettrica con la canna da pesca, rimanendo folgorato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Portogruaro per accertare le cause ed eventuali responsabilità.

Ultimo aggiornamento: 16:44

