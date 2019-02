Cacciavite si conficca nel cranio, bimbo di tre anni salvo per miracolo

Un incidente mentre giocava poteva avere conseguenze tragiche ma, alla fine, si è risolto nel miglior dei modi. Se l'è vista davvero brutta un bambino nel sud-ovest della Cina che ha rischiato di morire dopo che un cacciavite è rimasto conficcato nella sua testa. Il piccolo di tre anni ha iniziato a giocare con il cacciavite dopo averlo trovato in casa di parenti durante una festa, a Chongqing.

Il fatto è avvenuto il 27 gennaio scorso. Preoccupato per la sua sicurezza, il padre del bambino ha cercato di togliergli lo strumento dalle mani, ma lui ha iniziato a correre. All'improvviso è scivolato a terra. Nella caduta il cacciavite si è incastrato nella testa provocando una lesione di quattro centimetri (1,5 pollici). Immediatamente trasferito all'ospedale centrale di Chongqing, ha subito un delicatissimo intervento chirurgico per rimuovere l'arnese.

"Stavamo terminando la cena per il Capodanno cinese, a casa di un parente quando ha trovato il cacciavite e ha iniziato a giocarci", ha detto la madre al Chongqing News . "Mio marito lo ha visto giocare con il cacciavite e gli ha urlato di metterlo giù, ma non ha fatto in tempo a prenderlo". Il dottor Xie Yimin ha spiegato che lo strumento è entrato nel cranio vicino all'occhio destro del bambino e si è posizionato nello spazio tra l'osso frontale e l'osso temporale. "Se fosse stato bloccato da uno a due centimetri sul lato, il paziente avrebbe perso l'occhio, o avrebbe potuto rimanere paralizzato". Il personale medico ha effettuato un'operazione di emergenza e ha estratto con successo il cacciavite. Il piccolo si sta riprendendo e reagisce bene agli esami a cui è sottoposto.

