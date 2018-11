Bill Gates: «Ecco il wc del futuro per salvare milioni di vite», funziona senz'acqua e senza fognature Video»

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC — Bill Gates (@BillGates) 5 novembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consapevole dei milioni di esseri umani salvati dalla semplice intruduzione a iniziare dela XIX secolo delle piastrelle di ceramica nei bagni, non più regno incontrastato di pericolosi batteri, Bill Gates ha investito 200 milioni di dollari in sette anni per realizzare il primo wc che funziona anche senza acqua e senza fognature. Va da sé: un macchinario di fantascienza rispetto ai banali wc chimici che equipaggiano camper e roulotte. Il fondatore di Microsoft l'ha presentato in Cina, potenza mondiale impegnata in una mastodontica campagna per migliorare le condizioni d'igiene della popolazione soprattutto nelle aree rurali e sovrappopolate.Così, in piena "rivoluzione cinese dei bagni", Gatesn accompagnato da un vasetto di vetro pieno di feci, ha mostrato il funzionamento di questo wc che permette di trasformare ciò che viene depositato nella tazza in acqua e fertilizzanti. Secondo il più forte filantropo mondiale, le precarie condizioni igieniche causano la morte ogni anno di mezzo milione di bambini con meno di 5 anni, oltre a un costo di oltre 200 miliardi di dollari tra assistenza sanitaria e mancato reddito. E sono oltre 2 le persone nel mondo che non ha accesso a bagni con acqua corrente.Come funziona il Gates wc? C'è persino un reattore biochimico alimentato da pannaleli solari (vedi video): fatto sta che al termine del trattamente si ottengono acqua (non potabile) ,a impiegabile in mille alri modi e fertilizzanti. Il problema, per adesso, è il costo, ma Gates è convinto che quando il prezzo del suo wc scenderà a 500 dollari la sua installazione potrà essere sostenuta in molti parti del mondo.