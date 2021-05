4 Maggio 2021

di Cristiana Mangani

(Lettura 5 minuti)







Un comunicato congiunto, pubblicato su Twitter, per dire che «il loro rapporto è finito». Dopo 27 anni di matrimonio, Bill e Melinda Gates si separano. Una decisione inaspettata per una delle coppie più ricche del mondo legate anche da un lungo sodalizio soprattutto sul fronte della filantropia, un impegno portato avanti attraverso la loro fondazione. «Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto», si legge nella dichiarazione postata dalla coppia. «Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l'obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva».

Chiedono rispetto per la privacy - Bill e Melinda, rispettivamente 65 e 56 anni, assicurano che continueranno a condividere questo impegno e a lavorare insieme. Chiedono anche che vengano rispettati il loro spazio e la loro privacy nel momento in cui si incamminano verso una nuova vita. La notizia arriva appena un anno dopo quella di un'altra coppia miliardaria “scoppiata”, quella formata dal fondatore e numero uno di Amazon, Jeff Bezos, e dalla sua ex moglie MacKenzie Scott. In quel caso di mezzo c'era un'altra donna, il noto volto televisivo Lauren Sanchez.

Quello che si sa della loro vita - Poco si sa invece della vita privata dei Gates. Si sono sposati nel 1994 a Lanai, isola delle Hawaii, e hanno tre figli. Melinda ha lasciato Microsoft nel 1996 e venti anni fa è emersa dall'ombra del marito iniziando ad occuparsi, insieme al suocero Bill Gates sr., della fondazione. Nello scorso anno Bill si era dimesso dal board di Microsoft, proprio nel momento in cui la pandemia stava dilagando. E ha dedicato quasi tutto il suo tempo alle attività della fondazione guidata dal 2000 insieme alla moglie. La coppia si è conosciuta proprio a Microsoft, dove Melinda svolgeva il ruolo di manager del marketing.

Il patrimonio della famiglia è immenso. La ricchezza del fondatore di Microsoft ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021 (è il quarto uomo più ricco al mondo, secondo Forbes), quella della moglie a 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari. Secondo le stime relative alla fine del 2019, la Foundation ha distribuito grant per un totale di 55 miliardi di dollari per

programmi sanitari globali e per l'istruzione negli Usa.

Un divorzio tra i più ricchi - Il loro divorzio sarà uno dei più ricchi. L'accordo di fine matrimonio tra il fondatore di Amazon e la moglie ha lasciato a Bezos il 75% delle azioni comuni della società, che allora avevano un valore di 144 miliardi di dollari, e lasciato alla moglie il restante 25%, per un valore di 35,8 miliardi. A quanto riportano i media americani, Bill e Melinda avrebbero già fatto una divisione dei beni, dal momento che la richiesta di divorzio cita un «contratto di separazione» consensuale che i due hanno già firmato. L'enorme patrimonio comprende residenze in cinque stati americani; un parco macchine tra le quali spicca una Porsche da collezione, valore 2 milioni di dollari; una collezione d'arte, della quale fa parte il Codice Hammer, il manoscritto di Leonardo da Vinci, valore 30 milioni di dollari; una serie di aerei privati. Inoltre, Gates è anche il più grande proprietario privato di terreni agricoli, 242mila acri disseminati in 18 differenti stati. Come è noto, la coppia ha annunciato che alla morte daranno in beneficenza gran parte dei loro beni: i tre figli - Jennifer, 25 anni, Phoebe, 18 anni e Roru 21 anni - dovrebbero ereditare “solo” 10 milioni di dollari ciascuno, una frazione dell'immensa fortuna dei genitori.

La casa - La residenza principale della famiglia è una magione, nota come Xanadu 2.0, davanti al lago Washington, a pochi chilometri dal centro di Seattle, dove si trova anche la sede della Gates Foundation. Gates ha acquistato il terreno nel 1988 per due milioni, e ha impiegato sette anni a costruire la casa dei suoi sogni, per un costo di 63 milioni di dollari. Ora ne vale 125. «Volevo una cosa bella ma niente di ostentato - ha scritto Gates nel suo libro The Road Ahead - volevo una casa che potesse accogliere una tecnologia sofisticata, avanzata ma non in modo intrusivo per mettere in chiaro che la tecnologia deve essere un servitore, non il padrone».

Il gossip - Bill e Melinda non si sono sposati dopo aver firmato un contratto pre-matrimoniale. E' stata Melinda a chiedere il divorzio. A dare notizia di questi particolari è il sito di gossip Tmz che avrebbe ottenuto una copia della richiesta depositata dalla signora Gates. La coppia avrebbe già firmato un contratto di separazione ma il documento non è incluso nella richiesta di divorzio, aggiunge il sito. Tra le indiscrezioni, anche quella secondo la quale Melinda non ha fatto domanda di alimenti. Tmz conclude spiegando che i Gates hanno chiesto una sentenza di divorzio entro il prossimo aprile, e prevede che si arriverà a un accordo senza alcuna battaglia legale.

Il messaggio della ex coppia - «Continuiamo a condividere la fede della missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione - hanno specificato -, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite».

In una serie su Netflix del 2019 - “Inside Bill's Brain” - Gates ha raccontato di aver compilato una lista dei «pro e contro» di Melinda prima del matrimonio. «Doveva prendere una decisione», ha detto ridendo Melinda raccontando di quando aveva scoperto la lista. «Ho valutato l'idea del matrimonio molto seriamente», ha aggiunto Bill durante l'intervista del documentario. I due si erano conosciuti a una cena a New York nel 1987, poco dopo che Melinda era entrata a lavorare come product manager alla Microsoft. Dopo essere stati insieme per un po', «tenevamo molto l'uno all'altra e c'erano solo due possibilità: o ci lasciavamo o ci sposavamo», è ancora il racconto di Gates. Melinda, invece, ha spiegato che i dubbi del futuro marito riguardavano il suo impegno professionale: «voleva sposarsi, ma non sapeva se poteva veramente impegnarsi e insieme continuare a guidare Microsoft». Alla fine la coppia si è sposata. E ora, dopo 27 anni insieme, si è detta addio.