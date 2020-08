Bielorussia, Ue: «Elezioni del 9 agosto illegittime». Pronte sanzioni per Lukashenko

«Non riconosciamo il risultato delle elezioni» in Bielorussia del 9 agosto scorso. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine del vertice straordinario Ue in videconferenza sulla Bielorussia. «A breve» l'Unione Europea imporrà sanzioni contro «un numero consistenti di persone responsabili di violazioni dei diritti, di violenze e di brogli elettorali» in Bielorussia conferma Michel.

Alle sue parole seguono quelle della presidente della Commission europea Ursula von der Leyen: «Il popolo bielorusso vuole il cambiamento e lo vuole adesso, siamo impressionati dal coraggio del popolo

bielorusso, che da dieci giorni scende in piazza in numeri senza precedenti».

Il ruolo di Angela Merkel

L'Ue «vuole sostenere la società civile», «ma per noi è chiaro che la Bielorussia deve trovare da sola la sua strada» e non devono esserci interventi «dall'esterno». Lo ha detto Angela Merkel, dopo il Consiglio europeo, in conferenza stampa a Berlino., «ma purtroppo la telefonata non c'è stata». Rispondendo a una domanda specifica, la cancelliera ha affermato di non vedere possibile un suo ruolo di mediatrice nello scontro in Bielorussia: «Per mediare serve la disponibilità delle due parti» e Lukashenko ha rifiutato il colloquio, ha spiegato. L'Ue imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e delle violazione dei diritti civili in Bielorussia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al termine del vertice straordinario svoltosi oggi sulla crisi nel Paese.