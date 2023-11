Usa-Cina, Biden incontrerà Xi Jinping: «Concorrenza, ma nessuna Guerra Fredda»

Joe Biden incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 15 novembre in California, a margine del vertice dell'Apec. Lo riferiscono funzionari della Casa Bianca. L'incontro è il primo fra i due leader da un anno, dal faccia a faccia al G20 di Bali. Gli Stati Uniti arrivano all'incontro con «aspettative realistiche»: l'obiettivo è «gestire la competizione e ridurre i rischi di un conflitto. Con la Cina - mettono in evidenza i funzionari della Casa Bianca - siamo in concorrenza ma nessuna Guerra Fredda. Vogliamo creare un framework per una gestione di successo di un rapporto complicato».

Biden-Xi, incontro il 15 novembre in California

Le interferenze sul voto, il fentanyl, l'intelligenza artificiale ma anche la Corea del Nord, la Russia e il Medio Oriente.